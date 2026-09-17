Москва17 сенВести.Очередная гуманитарная акция по воссоединению семей из России и с Украины состоялась на белорусско-украинской границе в пункте пропуска "Новая Гута", сообщает БЕЛТА.
Из России на Украину для встречи с родственниками отправились 15 граждан. Еще три человека следуют с Украины в Россию к своим близким.
В основном участниками акции стали пенсионеры и маломобильные граждане. Во время следования через Белоруссию всем участникам предоставили горячее питание.
Белоруссия регулярно проводит гуманитарные мероприятия по содействию воссоединению семей, разделенных в связи с ситуацией вокруг Украины.
Ранее Россия и Украина провели очередной обмен телами погибших военнослужащих.