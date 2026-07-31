Минск открыл коридор для воссоединения родственников из РФ и Украины

Белоруссия организовала коридор для воссоединения семей Минск открыл коридор для воссоединения родственников из РФ и Украины

Москва31 июл Вести.Минск организовал гуманитарный коридор для воссоединения родственников из России и Украины, разделенных конфликтом, сообщил телеканал "Первый информационный".

Через пункт пропуска "Новая Гута" на белорусско-украинской границе к родственникам на Украину направились 10 пенсионеров и маломобильных граждан из России. Еще пять человек, находившихся на Украине, вернулись в Белоруссию к своим близким.

Кроме того, благодаря коридору четыре украинских ребенка смогли воссоединиться с семьями, часть родственников которых находится в Европе.

Журналисты отметили, что Белоруссия уже не впервые предоставляет площадку для подобных гуманитарных операций.

Ранее уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что пятеро детей возвращаются к своим родственникам в рамках работы по воссоединению семей.