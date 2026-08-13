Москва13 авгВести.В Белоруссии прошел очередной обмен гражданскими лицами между Россией и Украиной. Об этом сообщает БЕЛТА.
Гуманитарный обмен состоялся в пункте пропуска "Новая Гута" на белорусско-украинской границе. Всем подлежащим обмену людям передали горячее питание – суп, второе, а также питье и фрукты.
В рамках договоренностей на Украину проследовали семь человек. В Россию вернулись восемь граждан.
Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова опубликовала список из 273 украинских военных, которых Россия готова передать Украине в рамках обменного процесса.