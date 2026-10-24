Москва24 окт Вести.Площадь Республики Дагестан фактически увеличилась на фоне обмеления Каспийского моря. Об этом сообщает РИА Новости.

То, что ранее было частью моря теперь стало сушей. В первую очередь речь идет про несколько островов, которые административно относятся к республике.

Такие острова как Яичный, Чечень, Пичужонок, Базар, Прыгунки уже соединились с материком, к ним можно приехать на автомобиле приводит агентство слова геолога Идриса Идрисова

По его словам, теперь вместо 50,3 тысячи квадратных метров общая площадь Дагестана фактически выросла до 52-53 тысяч квадратных километров.

Более точно установить площадь помогут только новые официальные топографические карты береговой зоны Каспийского моря.