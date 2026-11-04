Обмеление морей и изменение климата: ученый о причинах увеличения площади России Географ Тишков: территория РФ увеличивается из-за обмеления морей и климата

Москва4 ноя Вести.Российская территория увеличивается из-за обмеления морей и изменения климата. Об изменениях географии страны в беседе с KP.RU рассказал заслуженный географ РФ, член-корреспондент Российской академии наук (РАН), доктор географических наук, заведующий лабораторией биогеографии Института географии РАН Аркадий Тишков.

К примеру, несколько островов в Каспийском море "слились" с материком, отметил эксперт. По его словам, к тем участкам, до которых раньше необходимо было плыть, теперь можно добраться на машине.

По данным Института геологии Дагестанского научного центра Российской академии наук (РАН), за счет бывших островов Прыгунки, Базар, Пичужонок, Яичный, Чечень, относящихся административно к Дагестану, площадь РФ увеличилась примерно на три тысячи квадратных километров.

В наши дни Каспийское море в некоторых районах отступило на 10, а в каких-то и на 35 километров рассказал он

Кроме того, по словам специалиста, за последние 50 лет самый южный остров Курильской гряды Кунашир приблизился к японскому Хоккайдо на 380 километров.

Также Тишков подчеркнул, что щедрее всего новые территории раздаривает российская Арктика. По его словам, в акватории Северного Ледовитого океана меньше чем за 20 лет возникли несколько десятков новых островов.

В заключение заслуженный географ РФ отметил, что пространство – главный природный ресурс страны, добавив, что по мере обнажения суши открываются новые геологические объекты. Кроме того, открываются транспортные возможности.