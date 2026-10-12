Кунашир приближается к Японии: берег острова продвинулся почти на 400 метров Берег Кунашира за 50 лет выдвинулся в сторону Хоккайдо на 380 метров

Москва12 окт Вести.Южная часть Весловского полуострова на курильском острове Кунашир за последние 50 лет увеличилась примерно на 380 метров в сторону японского Хоккайдо. Как сообщает SHOT, причиной стало накопление песка, который приносят морские течения. В настоящее время расстояние от крайней точки Кунашира до Хоккайдо составляет около 16 километров.

Несмотря на изменение береговой линии, о скором появлении сухопутной границы между Россией и Японией речи не идет. В разделяющем острова проливе Измены образовались песчаные отмели и участки мелководья. Глубина в некоторых местах составляет всего несколько метров, что затрудняет судоходство и делает маршрут доступным не для всех судов.

Береговая линия Курил меняется не только под воздействием течений. На ее формирование влияют и вулканические процессы. Например, извержение вулкана Райкоке в июне 2019 года сопровождалось выбросами пепла и накоплением вулканических отложений вдоль побережья. На острове Матуа находится вулкан Сарычева, извергавшийся в 2009 году. После подобных событий рельеф островов может изменяться из-за лавы, пепла и других вулканических материалов.

Ранее на Кунашире был замечен медведь, появившийся в результате скрещивания белого и бурого видов. Хотя у этих видов есть различия в половом поведении и рационе, существенных внутривидовых различий между ними нет, и они способны давать потомство при скрещивании.