Москва18 ноя Вести.У тихоокеанского острова Иото появился новый участок суши, образовавшийся из-за подводного вулканического извержения. Как передает NHK со ссылкой на японскую береговую охрану, активность была зафиксирована с самолета в пятницу.

В публикации отмечается, что активность вулкана наблюдается в 700 метрах от берега Окинахамы на юге Иводзимы. Специалисты фиксируют периодические взрывы и столбы дыма высотой до 300 метров. Выброшенные породы образовали новый участок, соединившийся с основным островом.

Поднимающийся серый дым указывает на то, что извержение очень активно отметил участвовавший в облете профессор Токийского научного института Кэндзи Ногами

В связи с продолжающимся извержением ведомство выпустило навигационное предупреждение. Всем судам в районе рекомендовано усилить бдительность.

Ранее также сообщалось, что южная часть Весловского полуострова на курильском острове Кунашир за последние 50 лет увеличилась примерно на 380 метров в сторону японского Хоккайдо.