Компания Wildberries установит обстоятельства пожара в ПВЗ в Новой Москве

Обстоятельства пожара в ПВЗ Wildberries в Новой Москве выясняются Компания Wildberries установит обстоятельства пожара в ПВЗ в Новой Москве

Москва2 ноя Вести.Компания Wildberries приступила к выяснению обстоятельств пожара в пункте выдачи заказов маркетплейса, находящемся в торговом центре в Новой Москве. Об этом ТАСС сообщает со ссылкой на пресс-службу компании.

В результате данного инцидента пострадавших нет. Мы уже выясняем все обстоятельства происшествия. Компания обязательно проведет оценку суммы ущерба на ПВЗ отметили в WB

Ранее сообщалось, что пожарным удалось ликвидировать возгорание в ПВЗ на первом этаже здания торгового центра на улице Героя России Соломатина. Площадь пожара составила 40 кв. м.

Продавцы и покупатели не понесут убытков, заявили в компании. Пострадавшие заказы компания повторит либо вернет клиентам деньги. Продавцам будет компенсирована стоимость поврежденных товаров.