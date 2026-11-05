Москва5 нояВести.Межэтажные перекрытия обрушились в фитнес-центре в Ангарске, под завалами оказался мужчина, он госпитализирован. Об этом сообщили в пожарно-спасательной службе Иркутской области.
Инцидент произошел 4 ноября в фитнес-клубе "Фитнотека". Во время строительных работ обрушились перекрытия между первым и вторым этажами, а также чердаком.
В результате происшествия один человек оказался под завалами. До прибытия спасателей очевидцы самостоятельно освободили пострадавшегоговорится в сообщении
Спасатели оказали пострадавшему первую помощь, его госпитализировали.