Обнаженный мужчина перепугал девушек в студии пилатеса в Петербурге

Голый мужчина на четвереньках ворвался в студию пилатеса в Петербурге Обнаженный мужчина перепугал девушек в студии пилатеса в Петербурге

Москва9 ноя Вести.Появление обнаженного мужчины вызвало переполох в студии пилатеса на Пискаревском проспекте в Санкт-Петербурге, сообщает Life.ru.

По словам очевидцев, незваный посетитель неожиданно забежал в помещение студии и сразу направился в уборную. Там мужчина закрылся и принялся громко кричать, издавая странные звуки. Испуганные сотрудницы решили не выяснять отношения с посетителем. Девушки собрали ценные вещи, закрыли помещение и отправились искать укрытие у соседей говорится в публикации

Отмечается, что в студию мужчина ворвался на четвереньках.

Через некоторое время странный посетитель переместился на Свердловскую набережную. Там он вышел на проезжую часть и начал совершать движения, напоминающие физические упражнения.

Мужчину остановили возле одного из бизнес-центров. Один из прохожих вызвал скорую помощь, и нарушителя порядка увезли.