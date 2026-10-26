В московском районе Крылатское за "голый" заплыв задержан нудист

SHOT: в Москве задержали нудиста, устроившего "голый" заплыв В московском районе Крылатское за "голый" заплыв задержан нудист

Москва26 окт Вести.В Западном административном округе Москвы задержали голого мужчину, устроившего вечерний заплыв, сообщает SHOT.

Инцидент произошел вечером в понедельник, 26 октября.

Голый и неадекватный мужик устроил вечерний заплыв и прогулку по парку в столичном Крылатском сказано в публикации издания

Нудист пытался скрыться на территории Суворовского парка, но был задержан охранниками. Документы, одежду и обувь мужчина оставил на Крылатском мосту. Мотивация поведения задержанного пока неизвестна.