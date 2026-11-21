Над Калужской областью уничтожен один украинский БПЛА

Один украинский беспилотник сбили ночью над Калужской областью Над Калужской областью уничтожен один украинский БПЛА

Москва21 ноя Вести.В небе над Калужской областью системой противовоздушной обороны уничтожен один украинских беспилотник. Предварительно, обошлось без последствий на земле. Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша.

Сегодня ночью силами ПВО уничтожен один БПЛА над территорией Кировского муниципального округа. По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет написал губернатор в мессенджере МАХ

На месте падения фрагментов дрона работают представители оперативных и экстренных служб.