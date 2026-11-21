Москва21 нояВести.В небе над Калужской областью системой противовоздушной обороны уничтожен один украинских беспилотник. Предварительно, обошлось без последствий на земле. Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша.
Сегодня ночью силами ПВО уничтожен один БПЛА над территорией Кировского муниципального округа. По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нетнаписал губернатор в мессенджере МАХ
На месте падения фрагментов дрона работают представители оперативных и экстренных служб.