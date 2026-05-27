Огромный БелАЗ застрял под мостом на трассе М1 в Белоруссии

Москва27 мая Вести.Гигантский карьерный самосвал БелАЗ застрял под путепроводом на трассе М1 "Брест - Минск - граница России". О происшествии сообщил Telegram-канал "Минск Live", опубликовав видео очевидца.

Предполагается, что водитель грузовой платформы, перевозившей БелАЗ, не учел высоту машины, и при попытке проехать под путепроводом самосвал уперся в конструкцию.

По некоторым данным, сдвинуть одну из крупнейших машин в мире на данный момент не представляется возможным.

К месту инцидента прибыли сотрудники Госавтоинспекции.

В комментариях к видео пользователи соцсетей предложили спустить БелАЗу колеса или вообще в будущем машину "перевозить поездом". Один из пользователей высказал мнение, что "не хочет машина уезжать с Родины". Некоторые заметили: если бы БелАЗ двигался своим ходом, а не на платформе, такого бы не случилось. Однако правила запрещают подобной технике передвигаться по дорогам общего пользования.