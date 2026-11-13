Около аэропорта Николаевска-на-Амуре замечен медведь Жителей Николаевска-на-Амуре предупредили о появлении медведя вблизи аэропорта

Москва13 ноя Вести.Жителей Николаевска-на-Амуре предупредили о появлении медведя вблизи местного аэропорта. Об этом сообщила администрация Николаевского района Хабаровского края.

Зафиксирован выход медведя в двух километрах от аэропорта. Животное, которое не залегло в спячку или проснулось, представляет реальную угрозу для населения. В целях безопасности рекомендуется исключить выходы на речки, в лес в этом районе говорится в сообщении администрации в социальной сети "ВКонтакте"

В настоящее время установлены предупреждающие таблички в местах, где видели животное.