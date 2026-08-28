Особый противопожарный режим отменен в Тюменской области В Тюменской области отменили особый противопожарный режим

Москва28 авг Вести.Власти Тюменской области отменили особый противопожарный режим, действовавший с 28 апреля. Об этом сообщили в информационном центре правительства региона.

Отмечается, что соответствующее постановление подписал губернатор Александр Моор.

Решение об отмене особого противопожарного режима принято в связи со стабилизацией пожарной обстановки в Тюменской области говорится в сообщении

Кроме того, в регионе установилась погода, которая способствует снижению уровня пожарной опасности.

Особый противопожарный режим действовал в Тюменской области с 28 апреля. В этот период было запрещено посещение лесов, сжигание сухой травы, разведение костров, проведение пожароопасные работ и использование пиротехники.