Москва28 авгВести.Власти Тюменской области отменили особый противопожарный режим, действовавший с 28 апреля. Об этом сообщили в информационном центре правительства региона.
Отмечается, что соответствующее постановление подписал губернатор Александр Моор.
Решение об отмене особого противопожарного режима принято в связи со стабилизацией пожарной обстановки в Тюменской областиговорится в сообщении
Кроме того, в регионе установилась погода, которая способствует снижению уровня пожарной опасности.
Особый противопожарный режим действовал в Тюменской области с 28 апреля. В этот период было запрещено посещение лесов, сжигание сухой травы, разведение костров, проведение пожароопасные работ и использование пиротехники.