Эррол Маск: Трамп – лучший кандидат на получение премии мира

Отец Илона Маска рассказал, кому бы он отдал Нобелевскую премию мира Эррол Маск: Трамп – лучший кандидат на получение премии мира

Москва6 июн Вести.Южноафриканский предприниматель Эррол Маск, являющийся отцом американского миллиардера Илона Маска, назвал президента США Дональда Трампа лучшим кандидатом на получение Нобелевской премии мира.

В беседе с РИА Новости на полях ПМЭФ он отметил, что глава Белого дома старается изо всех сил, чтобы в мире было спокойно.

Дональд Трамп, скорее всего, лучший кандидат на получение премии мира сказал Маск-старший

Эррол также напомнил, что венесуэльский оппозиционный политик Мария Корина Мачадо, которая получила премию в 2025 году, высоко оценила работу Трампа.

Она сразу же вручила ее Дональду Трампу. Этим все сказано подытожил предприниматель

Глава Белого дома позже поблагодарил Марию Корину Мачадо за передачу ему медали Нобелевской премии мира.