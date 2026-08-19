Москва19 авгВести.Средства противовоздушной обороны отразили атаку еще четырех беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся к Москве, об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Отражена атака четырех БПЛАнаписал градоначальник в личном канале МАХ
Он добавил, что в настоящее время на месте падения обломков дронов работают специалисты экстренных служб.
Ранее сообщалось о том, что средства ПВО ликвидировали на подлетах к Москве 21 БПЛА. Таким образом, общее число сбитых дронов с начала суток достигло 25.