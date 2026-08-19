Отражена атака еще четырех беспилотников, летевших на Москву Число летевших к Москве БПЛА достигло 25

Москва19 авг Вести.Средства противовоздушной обороны отразили атаку еще четырех беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся к Москве, об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Отражена атака четырех БПЛА написал градоначальник в личном канале МАХ

Он добавил, что в настоящее время на месте падения обломков дронов работают специалисты экстренных служб.

Ранее сообщалось о том, что средства ПВО ликвидировали на подлетах к Москве 21 БПЛА. Таким образом, общее число сбитых дронов с начала суток достигло 25.