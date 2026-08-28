Москва28 авгВести.Официальный канал правительства Приморского края в мессенджере MAX опубликовал памятку о правилах поведения при появлении дрона.
Вы увидели дрон? Вам нужно знать, что делать! Сохраняйте спокойствие и: отойдите на безопасное расстояние; предупредите окружающих; не фотографируйте и не снимайте видео; не выкладывайте информацию в соцсети и мессенджерыговорится в сообщении, к которому прикреплены карточки с рекомендациями и советом при необходимости звонить по единому телефону экстренных служб 112
Правительство Приморья рекомендовало жителям обязательно поделиться карточками с близкими.