Москва28 авг Вести.Официальный канал правительства Приморского края в мессенджере MAX опубликовал памятку о правилах поведения при появлении дрона.

Вы увидели дрон? Вам нужно знать, что делать! Сохраняйте спокойствие и: отойдите на безопасное расстояние; предупредите окружающих; не фотографируйте и не снимайте видео; не выкладывайте информацию в соцсети и мессенджеры