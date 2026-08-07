Москва7 авгВести.Референдум по вопросу вступления Армении в Евросоюз будет проведен в республике после ее официального обращения к ЕС по этому вопросу, сообщил в ответ на вопрос ИС "Вести" премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Референдум, конечно же, будет, но после того, как Армения официально обратится к Европейскому Союзу по вопросу вступления в Европейский Союз, и нужно институционально работать над этимзаявил Пашинян
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в конце июля заявлял, что референдум в Армении необходимо провести как можно скорее.
В конце мая ридеры России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии выпустили совместное заявление, в котором выступили за проведение в Армении референдума о вступлении в Евросоюз или пребывании в ЕАЭС. В общем заявлении уточняется, что референдум необходимо провести в возможно короткие сроки.