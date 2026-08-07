Пашинян: референдум в Армении будет после обращения к ЕС по вопросу вступления

Будет, но потом: Пашинян раскрыл сроки проведения референдума о вступлении в ЕС Пашинян: референдум в Армении будет после обращения к ЕС по вопросу вступления

Москва7 авг Вести.Референдум по вопросу вступления Армении в Евросоюз будет проведен в республике после ее официального обращения к ЕС по этому вопросу, сообщил в ответ на вопрос ИС "Вести" премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Референдум, конечно же, будет, но после того, как Армения официально обратится к Европейскому Союзу по вопросу вступления в Европейский Союз, и нужно институционально работать над этим заявил Пашинян

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в конце июля заявлял, что референдум в Армении необходимо провести как можно скорее.

В конце мая ридеры России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии выпустили совместное заявление, в котором выступили за проведение в Армении референдума о вступлении в Евросоюз или пребывании в ЕАЭС. В общем заявлении уточняется, что референдум необходимо провести в возможно короткие сроки.