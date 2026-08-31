Москва31 авгВести.Беспилотники ВСУ атаковали склад и жилые дома в Свердловской области. Об этом сообщил в MAX губернатор региона Денис Паслер.
Он подчеркнул, что никто не погиб в результате ударов. Данные о пострадавших уточняются.
Есть попадания беспилотников и обломков в жилые дома и логистический центр. Жертв нет. Информация по пострадавшим уточняетсяговорится в сообщении Паслера
При атаке возникли возгорания, к тушению привлечены специалисты экстренных служб. Идет эвакуация людей.
Ранее сообщалось о введении режима опасности атаки БПЛА на территории Свердловской области.