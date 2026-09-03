Сильный ветер стал причиной закрытия переправы через Анадырский лиман на Чукотке

Переправа через Анадырский лиман закрыта на Чукотке Сильный ветер стал причиной закрытия переправы через Анадырский лиман на Чукотке

Москва3 сен Вести.Переправа через Анадырский лиман на в Чукотском автономном округе 4 августа будет закрыта из-за сильного ветра, сообщила пресс-служба департамента промышленной политики региона в мессенджере МАХ.

По информации морского порта Анадырь, сегодня переправа через Анадырский лиман осуществляться не будет из-за усиления ветра до 17-20 м/с написали в департаменте

Там также уточнили, что баржи и теплоходы "Капитан Сотников" и "Камчатка", которые обеспечивают транспортное сообщение Анадыря с поселком Угольные Копи и аэропортом, не выйдут на линию.

Возможность выполнения вертолетных рейсов также зависит от погодных условий.