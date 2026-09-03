Москва3 сенВести.Переправа через Анадырский лиман на в Чукотском автономном округе 4 августа будет закрыта из-за сильного ветра, сообщила пресс-служба департамента промышленной политики региона в мессенджере МАХ.
По информации морского порта Анадырь, сегодня переправа через Анадырский лиман осуществляться не будет из-за усиления ветра до 17-20 м/снаписали в департаменте
Там также уточнили, что баржи и теплоходы "Капитан Сотников" и "Камчатка", которые обеспечивают транспортное сообщение Анадыря с поселком Угольные Копи и аэропортом, не выйдут на линию.
Возможность выполнения вертолетных рейсов также зависит от погодных условий.