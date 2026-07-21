МЧС: из-за размыва дороги закрыт 1 км трассы в Тигильском округе на Камчатке

Из-за размыва дороги перекрыто движение в Тигильском округе на Камчатке МЧС: из-за размыва дороги закрыт 1 км трассы в Тигильском округе на Камчатке

Москва21 июл Вести.В целях безопасности в Тигильском округе с 21 июля временно ограничено движение транспорта на участке дороги Палана — строящийся аэропорт, сообщается в MAX-канале МЧС Камчатского края.

Движение закрыли утром 21 июля для всех видов транспорта. Закрытый участок имеет протяженность в 1 километр (с 4 по 5 километр указанной автодороги) отмечается в сообщении

Дорогу закрыли в связи с размывом земляного полотна, а также в целях обеспечения безопасности дорожного движения. Автовладельцам рекомендовано воздержаться от поездок по указанному маршруту.