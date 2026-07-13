Проезд к Вилючинскому перевалу на Камчатке ограничат с 15 июля Проезд к Вилючинскому перевалу ограничат с 15 июля из-за строительства дороги

Москва13 июл Вести.Проезд от поселка Термальный к Вилючинскому перевалу на Камчатке с 15 июля будет ограничен в связи с этапом строительства дороги, сообщила пресс-служба сети природных парков "Вулканы Камчатки" в мессенджере МАХ.

С 15 июля дорожно-строительная компания “Устой-М” входит в активную фазу строительства дороги к туристическому кластеру "Парк "Три вулкана", в связи с чем проезд от поселка Термальный в сторону Вилючинского перевала будет вновь ограничен отметили в пресс-службе

Проезд будет разрешен в определенные часы.

Для проезда по трассе необходимо оформление пропуска, документы на который можно скачать на сайте организации.