Москва12 апр Вести.Россия своими размерами и мощью всегда пугала европейцев. Такое заявление в интервью автору информационной службы "Вести" Павлу Зарубину сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос, почему Европа считает Россию "исчадием ада", в то время как к действиям США в Иране и Венесуэле реакция более сдержанная, Песков отметил, что европейцам всегда было удобно использовать Россию как мнимого врага для внутриполитических целей.

Россия, будучи большой евразийской страной, мы всегда своими размерами, своей мощью, мы всегда пугали многих европейцев. Им всегда было удобно использовать нас как мнимого врага, чтобы под эту лавочку уже оформлять какие-то процессы внутри себя. Рисовать образ внешнего врага – это всегда удобно для внутриполитических целей. Испокон веков британцы это делали, наши вечные друзья британцы, поляки, наши вечные друзья, ряд других европейских стран. Но друзья всей Европы – немцы. Вот поэтому да, это действительно так, историческая доминанта. История развивается по спирали, вот историческая доминанта – это вот положение России заявил Песков

Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что европейцы не осудили "неприкрытый акт агрессии" Соединенных Штатов против Ирана, и сравнил их реакцию на произошедшее с театром абсурда.