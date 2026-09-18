12:44 18 сентября 2026Татьяна РутковскаяПолитикаПесков не исключил, что Путин проголосует на выборах 18 сентябряПесков не исключил, что Путин проголосует на выборах 18 сентябряСледите за новостями:ДзенМаксТелеграмМосква18 сенВести.Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Читайте такжеКремль позже сообщит, в каком формате Путин проголосует на выборах12:46 16 сенПесков прокомментировал слова Зеленского о желании встретиться с Путиным15:01 12 сенПесков уверен, что Путин и Си побеседуют на полях БРИКС12:05 12 сенПесков высказался о возобновлении трехсторонних переговоров с США и Украиной13:16 7 сенКремль не исключает разговор Путина и Трампа по итогам визита Уиткоффа и Кушнера13:14 7 сенПесков заявил о мерах безопасности на выборах осенью15:26 27 июлПесков прокомментировал возможное участие Путина в съезде "Единой России"10:54 25 июнВ Кремле подтвердили подготовку к выборам в Госдуму12:48 11 июнПолитика18.09.2026