Петербургский суд запретил три фильма с пропагандой "деструктивной идеологии" Суд в Петербурге запретил три иностранных фильма из-за пропаганды ЛГБТ

Москва9 июн Вести.Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга признал информацию на сайтах по шести сетевым адресам запрещенной к распространению на территории РФ. В Сети по данным ссылкам размещены фильмы "Зови меня своим именем", "С любовью, Саймон" и "Убей своих любимых", сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы городских судов.

Установлено, что на указанных интернет-страницах размещена информация, вызывающая интерес к нетрадиционным сексуальным отношениям и направленная на изменение негативного отношения к ним на положительное путем навязывания сведений отмечается в публикации

Материалами дела доказано, что в вышеуказанных фильмах имеется "деструктивная идеология", добавили в пресс-службе.

Решение суда подлежит немедленному исполнению.

Фильм "Зови меня своим именем" (2017) снят итальянским режиссером Лукой Гуаданьино по одноименному роману Андре Асимана. В главной роли выступил известный голливудский актер Тимоти Шаламе. "С любовью, Саймон" (2018) в российский прокат не попал. В картине "Убей своих любимых" (2013) главные роли исполнили Дэниел Рэдклифф и Дейн Дехан.