Пилота ВВС США дважды сбили в ходе операции против Ирана Сбитый над Ираном пилот ВВС США ранее был сбит над Кувейтом

Москва2 июн Вести.Пилот F-15E Strike Eagle, сбитого над Ираном 3 апреля, ранее уже попадал в подобный инцидент. Об этом пишет The High Side.

По информации издания, до инцидента в апреле американский военный был пилотом одного из трех F-15E, сбитых кувейтским F/A-18 в результате инцидента с "дружественным огнем" менее чем за пять недель до этого.

Журналисты отметили, что в результате этого "почти наверняка" данный летчик стал первым со времени войны во Вьетнаме, кто был дважды сбит за время одного и того же вооруженного конфликта.

Ранее военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) сообщили о нанесении удара крылатой ракетой по принадлежащему США и Израилю судну под названием MSC Sariska в качестве ответа на недавнюю американскую атаку на сухогруз, шедший в иранский порт.