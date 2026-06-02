Москва2 июнВести.Пилот F-15E Strike Eagle, сбитого над Ираном 3 апреля, ранее уже попадал в подобный инцидент. Об этом пишет The High Side.
По информации издания, до инцидента в апреле американский военный был пилотом одного из трех F-15E, сбитых кувейтским F/A-18 в результате инцидента с "дружественным огнем" менее чем за пять недель до этого.
Журналисты отметили, что в результате этого "почти наверняка" данный летчик стал первым со времени войны во Вьетнаме, кто был дважды сбит за время одного и того же вооруженного конфликта.
Ранее военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) сообщили о нанесении удара крылатой ракетой по принадлежащему США и Израилю судну под названием MSC Sariska в качестве ответа на недавнюю американскую атаку на сухогруз, шедший в иранский порт.