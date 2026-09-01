Пожарные завершили тушение в плавнях у хутора Чембурка под Анапой

Под Анапой полностью потушили пожар в плавнях у хутора Чембурка Пожарные завершили тушение в плавнях у хутора Чембурка под Анапой

Москва1 сен Вести.В Краснодарском крае огнеборцам удалось полностью ликвидировать возгорание в плавнях недалеко от хутора Чембурка под Анапой. Об этом сообщил оперативный штаб региона на платформе MAX.

В плавнях вблизи анапского хутора Чембурка полностью ликвидировали возгорание говорится в публикации

Отмечается, что специалисты работали на месте с 30 августа. К тушению привлекались более 70 человек личного состава и 29 единиц спецтехники, включая авиацию. Ранее площадь пожара оценивалась в 25 гектаров.