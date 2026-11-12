В Нижегородской области автобус съехал в кювет и опрокинулся, трое пострадали

Под Нижним Новгородом опрокинулся ПАЗ с пассажирами, три человека пострадали В Нижегородской области автобус съехал в кювет и опрокинулся, трое пострадали

Москва12 ноя Вести.В Нижегородской области три пассажира рейсового автобуса обратились к врачам после того, как автобус съехал в кювет и опрокинулся. Об этом сообщило ГУ МВД России по региону в социальной сети "ВКонтакте".

Отмечается, что ДТП случилось на автодороге Линда - Бор в районе села Спасское городского округа Бор около 14.05 в четверг, 12 ноября. По предварительным данным, водитель 1978 года рождения за рулем автобуса ПАЗ превысил скорость и съехал в кювет, после чего автобус опрокинулся.

В момент аварии в салоне автобуса было семь пассажиров, трое из них обратились к медикам помощью.

Сегодня около 14.05 на автодороге Линда - Бор в районе с. Спасское городского округа г. Бор Нижегородской области водитель 1978 года рождения, управляя рейсовым автобусом ПАЗ маршрута "Б-126А", выбрал небезопасную скорость и совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием… В автобусе находились 7 пассажиров, из которых 3 обратились за медицинской помощью говорится в публикации

В настоящее время на месте работают сотрудники ГИБДД. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.