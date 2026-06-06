Москва6 июн Вести."Силовые машины" восстановили все компетенции, утраченные после развала СССР. Об этом ИС "Вести" заявил генеральный директор компании Алексей Подколзин.

По его словам, предприятие в советское время производило больше 10 гигаватт мощностей в год.

Чтобы было понимание, в середине 10-х годов объемы производства снизились до 2 гигаватт, при этом тепловой генерации из них было 0,4-0,5. И когда произошла смена вектора на рост и импортозамещение и рост объемов производства именно российской продукции, нам пришлось вырасти практически в четыре-пять раз по мощностям, восстанавливать тебе объемы, которые были ранее. Сейчас наше предприятие готово выпускать 5-6 гигаватт продукции в год. И мы продолжаем инвестировать в развитие наших мощностей. В прошлом году мы выросли на 34%. В этом году мы за 5 месяцев выросли еще на 31% сказал Подколзин

Ранее сообщалось, что на Курской АЭС запустят тихоходную турбину, созданную на "Силовых машинах".