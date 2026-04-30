Москва30 апрВести.Кировский районный суд Хабаровска арестовал троих подозреваемых в совершении подрыва в селе Князе-Волконское. Об этом сообщается в Telegram-канале судов Хабаровского края.
По данным следствия, фигуранты также причастны к смерти некоторых лиц и дестабилизации органов власти.
Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть по 28.06.2026говорится в сообщении
При этом один из фигурантов сейчас находится за границей, поэтому решение о его аресте было принято заочно.