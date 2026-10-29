Двухлетний мальчик, чью семью проверяло ПДН, нашли у бабушки в кубанской станице

Полиция Кубани: местонахождение 2-летнего ребенка установлено Двухлетний мальчик, чью семью проверяло ПДН, нашли у бабушки в кубанской станице

Москва29 окт Вести.Двухлетний мальчик найден, сообщила полиция Кубани в MAX. Малыш находится у бабушки.

29 октября в ходе мониторинга сети правоохранители выявили публикацию, в которой сообщалось о возможных фактах жесткого обращения с ребенком и неисполнении родительских обязанностей. По данному факту была организована проверка, на место проживания ребенка выезжали сотрудники ПДН.

Мальчик находится у бабушки в станице Старотитаровской сказано в публикации

Уточняется, что противоправных действий в отношении ребенка не совершалось, а семья на учете в ПДН не состоит. Социально-бытовые условия проживания ребенка соответствуют установленным нормам.

В настоящее время сотрудники ПДН продолжают работать с семьей.