Москва29 октВести.Двухлетний мальчик найден, сообщила полиция Кубани в MAX. Малыш находится у бабушки.
29 октября в ходе мониторинга сети правоохранители выявили публикацию, в которой сообщалось о возможных фактах жесткого обращения с ребенком и неисполнении родительских обязанностей. По данному факту была организована проверка, на место проживания ребенка выезжали сотрудники ПДН.
Мальчик находится у бабушки в станице Старотитаровскойсказано в публикации
Уточняется, что противоправных действий в отношении ребенка не совершалось, а семья на учете в ПДН не состоит. Социально-бытовые условия проживания ребенка соответствуют установленным нормам.
В настоящее время сотрудники ПДН продолжают работать с семьей.