Москва26 маяВести.Административное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических требований возбуждено в отношении организатора питания ООО "Встреча ВК" в кадетском корпусе в Красноярске, где в середине мая отравились учащиеся. Об этом сообщили на странице во "ВКонтакте" Роспотребнадзора по региону.
В ходе расследование выяснилось, что у сотрудника кухни, который работал на пищеблоке, был обнаружен РНК норовирус. Через пищевые продукты от него заразились 35 кадетов. Вероятным фактором явились готовые блюда, контаминированные в процессе порционирования.
Все заболевшие выздоровели.
На пищеблоке были выявлены нарушения санитарного законодательства, в том числе в помещениях предприятия общественного питания обнаружены тараканы, отсутствовало бактерицидное оборудование в функциональной зоне для приготовления холодных блюдотмечается в сообщении
Также допускалось замораживание нереализованных готовых блюд и другие нарушения.
После завершения расследования все материалы передадут правоохранителям.