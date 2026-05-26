Дело заведено против организатора питания после отравления кадетов в Красноярске

Москва26 мая Вести.Административное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических требований возбуждено в отношении организатора питания ООО "Встреча ВК" в кадетском корпусе в Красноярске, где в середине мая отравились учащиеся. Об этом сообщили на странице во "ВКонтакте" Роспотребнадзора по региону.

В ходе расследование выяснилось, что у сотрудника кухни, который работал на пищеблоке, был обнаружен РНК норовирус. Через пищевые продукты от него заразились 35 кадетов. Вероятным фактором явились готовые блюда, контаминированные в процессе порционирования.

Все заболевшие выздоровели.

На пищеблоке были выявлены нарушения санитарного законодательства, в том числе в помещениях предприятия общественного питания обнаружены тараканы, отсутствовало бактерицидное оборудование в функциональной зоне для приготовления холодных блюд отмечается в сообщении

Также допускалось замораживание нереализованных готовых блюд и другие нарушения.

После завершения расследования все материалы передадут правоохранителям.