Норовирус обнаружен у сотрудника пищеблока в Красноярске, где заболели кадеты

Москва26 мая Вести.У одного из сотрудников кухни, где организатор питания готовил еду для воспитанников кадетского корпуса имени Лебедя в Красноярске, обнаружен норовирус, передает ТАСС со ссылкой на краевое управление Роспотребнадзора.

Там уточнили, что организацией питания в этом учебном заведении с марта занималось ООО "Встреча ВК".

В ходе расследования у одного из сотрудников кухни, который работал на пищеблоке, обнаружена РНК норовируса сообщили в Роспотребнадзоре

Именно он, пояснили в ведомстве, стал вероятным источником заражения 35 учащихся норовирусной инфекцией.