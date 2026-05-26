Москва26 маяВести.У одного из сотрудников кухни, где организатор питания готовил еду для воспитанников кадетского корпуса имени Лебедя в Красноярске, обнаружен норовирус, передает ТАСС со ссылкой на краевое управление Роспотребнадзора.
Там уточнили, что организацией питания в этом учебном заведении с марта занималось ООО "Встреча ВК".
Именно он, пояснили в ведомстве, стал вероятным источником заражения 35 учащихся норовирусной инфекцией.