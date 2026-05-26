Москва26 мая Вести.Воспитанники кадетского корпуса имени Лебедя в Красноярске, заболевшие норовирусом, выздоровели, сообщает краевое управление Роспотребнадзора в социальной сети "ВКонтакте".

Вспышка заболевания в кадетском корпусе произошла в середине мая. Было зарегистрировано 35 случаев подозрения на острую кишечную инфекцию, у части заболевших был выявлен норовирус​​​.

В настоящее время все заболевшие дети уже здоровы… Во время расследования и до начала летних каникул ученики кадетского корпуса обучались в дистанционном формате сказано в сообщении

По предварительной информации, источником заражения стала сотрудница пищеблока, у которой была обнаружена РНК норовируса.

Кроме того, в ходе расследования на пищеблоке были выявлены нарушения санитарного законодательства: в помещениях предприятия общественного питания обнаружены тараканы, отсутствовало бактерицидное оборудование, допускалось совместное хранение сырья и готовой пищевой продукции, холодильники не были оборудованы термометрами, а также допускалось замораживание выпечки и хлеба и другие нарушения.