Москва26 маяВести.Полноценное возвращение новозеландского вина на российский рынок возможно в случае снятия санкций, заявил посол России в Новой Зеландии Станислав Кранс в интервью РИА Новости.
"Я думаю, что если новозеландцы снимут санкции, то мы сможем наладить прямые поставки. Определенный сегмент рынка заполнится новозеландским вином, и оно будут дешевле, чем сейчас, потому что не будет реэкспортаприводит РИА Новости слова посла
