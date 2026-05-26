Москва26 мая Вести.Полноценное возвращение новозеландского вина на российский рынок возможно в случае снятия санкций, заявил посол России в Новой Зеландии Станислав Кранс в интервью РИА Новости.

"Я думаю, что если новозеландцы снимут санкции, то мы сможем наладить прямые поставки​​​. Определенный сегмент рынка заполнится новозеландским вином, и оно будут дешевле, чем сейчас, потому что не будет реэкспорта