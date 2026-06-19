Пожарные ликвидировали возгорание в хостеле в подмосковных Мытищах

Потушен пожар в хостеле в подмосковных Мытищах Пожарные ликвидировали возгорание в хостеле в подмосковных Мытищах

Москва19 июн Вести.Пожарные ликвидировали возгорание в хостеле на Липненском шоссе в подмосковных Мытищах, в результате пожара пострадали 4 человека. Об этом сообщило ГКУ МО "Мособлпожспас".

Сообщение о происшествии поступило около 05.55 мск. В шестиэтажном хостеле на втором этаже здания горели две комнаты — был объявлен повышенный ранг пожара.

Проведена эвакуация. Со слов администрации, в здании на 900 койко-мест находились около 500 человек говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

В результате возгорания пострадали 4 человека — они были переданы бригаде скорой медицинской помощи.