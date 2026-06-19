Пожар в хостеле в Мытищах мог вспыхнуть из-за зарядки батарей электровелосипеда

Пожар в хостеле в Мытищах мог вспыхнуть из-за зарядки батарей электровелосипеда Пожар в хостеле в Мытищах мог вспыхнуть из-за зарядки батарей электровелосипеда

Москва19 июн Вести.Пожар в мытищинском хостеле на Липкинском шоссе мог вспыхнуть из-за нарушения правил эксплуатации электрооборудования при зарядке аккумуляторных батарей электровелосипеда. Об этом сообщила прокуратура Московской области.

Возгорание в двух комнатах на 2-м этаже 6-этажного здания произошло рано утром 18 июня. До прибытия спасателей из здания самостоятельно эвакуировались около 500 человек. По данным МЧС Московской области, пожар был потушен на 30 кв.м, пострадали 4 человека.

Предположительная причина возникновения пожара – нарушение правил эксплуатации электрооборудования при зарядке аккумуляторных батарей электровелосипеда говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Устанавливаются подробности произошедшего. По факту возгорания организована процессуальная проверка.