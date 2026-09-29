Москва29 сенВести.В Петропавловске-Камчатском спасатели полностью ликвидировали пожар на рынке, расположенном на проспекте 50 лет Октября. Об этом сообщил региональный главк МЧС России.
В 14.32 дана полная ликвидация пожара в здании рынкаговорится в канале ведомства в мессенджере MAX
Информация о пожаре поступила утром 29 сентября. Первоначально сообщалось о возгорании на 250 "квадратах", однако затем стало известно, что огонь распространился на площади 900 кв. м. Сведения о пострадавших и жертвах не поступали. Согласно предварительной версии, причиной ЧП мог быть аварийный режим работы электрооборудования либо электросети.