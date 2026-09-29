Пожар на рынке в столице Камчатки ликвидирован Спасатели ликвидировали пожар на рынке в Петропавловске-Камчатском

Москва29 сен Вести.В Петропавловске-Камчатском спасатели полностью ликвидировали пожар на рынке, расположенном на проспекте 50 лет Октября. Об этом сообщил региональный главк МЧС России.

В 14.32 дана полная ликвидация пожара в здании рынка говорится в канале ведомства в мессенджере MAX

Информация о пожаре поступила утром 29 сентября. Первоначально сообщалось о возгорании на 250 "квадратах", однако затем стало известно, что огонь распространился на площади 900 кв. м. Сведения о пострадавших и жертвах не поступали. Согласно предварительной версии, причиной ЧП мог быть аварийный режим работы электрооборудования либо электросети.