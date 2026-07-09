Москва9 июлВести.В петербургском театре имени Комиссаржевской прокомментировали инцидент, произошедший в четверг, 9 июля.
В пресс-службе театра подтвердили факт возгорания.
Никто из сотрудников и труппы театра не пострадал, все люди были оперативно эвакуированыговорится в публикации на странице во "ВКонтакте" театра
Возгорание потушили, однако для ликвидации его последствий и восстановительных работ требуется время. По этой причине спектакли отменены до 13 июля включительно, билеты можно сдать по месту покупки.