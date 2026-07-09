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При пожаре в театре им. Комиссаржевской никто не пострадал, спектакли отменены

Пожар в театре Комиссаржевской: жертв нет, спектакли отменены до 13 июля При пожаре в театре им. Комиссаржевской никто не пострадал, спектакли отменены

Москва9 июл Вести.В петербургском театре имени Комиссаржевской прокомментировали инцидент, произошедший в четверг, 9 июля.

В пресс-службе театра подтвердили факт возгорания.

Никто из сотрудников и труппы театра не пострадал, все люди были оперативно эвакуированы говорится в публикации на странице во "ВКонтакте" театра

Возгорание потушили, однако для ликвидации его последствий и восстановительных работ требуется время. По этой причине спектакли отменены до 13 июля включительно, билеты можно сдать по месту покупки.