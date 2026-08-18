Москва18 авгВести.Пожар в бывшей усадьбе князей Голицыных в подмосковной Балашихе локализован на площади 200 квадратных метров, сообщает ТАСС со ссылкой на информацию регионального управления МЧС России.
В 22.40 мск объявлена локализация пожара на площади 200 кв.метровговорится в сообщении
В ведомстве отметили, что здание в настоящее время вляется заброшенным. О пострадавших информации не поступало.
Ранее стало известно, что в подмосковной Балашихе загорелась бывшая усадьба князей Голицыных – огонь охватил главный дом-дворец. По предварительным данным, пожар начался на четвертом этаже здания.