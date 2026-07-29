В здании общежития ИГУ в Иркутске на 25 "квадратах" вспыхнул пожар

Пожар вспыхнул в здании общежития ИГУ в Иркутске В здании общежития ИГУ в Иркутске на 25 "квадратах" вспыхнул пожар

Москва29 июл Вести.В здании общежития Иркутского Государственного Университета (ИГУ) на 25 "квадратах" вспыхнул пожар, в результате инцидента никто не пострадал. Об этом сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

В Иркутске идет ликвидация пожара в пятиэтажном здании общежития ИГУ на улице Улан-Баторская. Предварительно, площадь возгорания составила 25 квадратных метров, никто не пострадал написал он в своем канале в мессенджере МАХ

Согласно данным регионального ГУ МЧС, пожар возник в комнате вахтера. По словам очевидцев, задымленность наблюдается на нескольких этажах.

В настоящее время уточняется количество эвакуированных граждан.