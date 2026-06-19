Ликвидирован пожар в общежитии в Туве – двое пострадали

В Туве два человека пострадали во время пожара в общежитии Ликвидирован пожар в общежитии в Туве – двое пострадали

Москва19 июн Вести.Ночью, 19 июня, в общежитии Тувинского государственного университета произошло возгорание. Из здания было эвакуировано 77 человек, в том числе двое пострадавших с термическими ожогами, сообщает Главное управление МЧС России по Республике Тыва.

Источником возгорания были два матраца и электрический удлинитель, горевшие открытым пламенем говорится в сообщении ведомства

Пострадавшие госпитализированы. Возгорание ликвидировано в кратчайшие сроки.

Специалисты пожарного надзора выясняют обстоятельства случившегося. По предварительной версии причиной пожара стал аварийный режим работы электрического оборудования и сетей, вызванный перегрузкой электросети.