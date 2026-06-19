Москва19 июнВести.Ночью, 19 июня, в общежитии Тувинского государственного университета произошло возгорание. Из здания было эвакуировано 77 человек, в том числе двое пострадавших с термическими ожогами, сообщает Главное управление МЧС России по Республике Тыва.
Источником возгорания были два матраца и электрический удлинитель, горевшие открытым пламенемговорится в сообщении ведомства
Пострадавшие госпитализированы. Возгорание ликвидировано в кратчайшие сроки.
Специалисты пожарного надзора выясняют обстоятельства случившегося. По предварительной версии причиной пожара стал аварийный режим работы электрического оборудования и сетей, вызванный перегрузкой электросети.