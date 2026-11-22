МЧС: пожар ликвидировали в строящейся многоэтажке в Петропавловске-Камчатском

Пожарные в Петропавловске-Камчатском потушили возгорание в строящемся доме МЧС: пожар ликвидировали в строящейся многоэтажке в Петропавловске-Камчатском

Москва22 ноя Вести.Пожарные ликвидировали возгорание в строящейся многоэтажке на улице Топоркова в Петропавловске-Камчатском, сообщается в MAX-канале МЧС Камчатского края.

Для локализации очага возгорания личному составу предстояло подняться на 15 этаж в полной боевой экипировке. Дополнительная сложность заключалась в необходимости проложить магистральную линию для подачи воды на большую высоту.

Пожар оперативно был потушено. Огонь повредил деревянную опалубку на площади 50 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет говорится в сообщении

Причина возгорания выясняется.