Москва22 нояВести.Пожарные ликвидировали возгорание в строящейся многоэтажке на улице Топоркова в Петропавловске-Камчатском, сообщается в MAX-канале МЧС Камчатского края.
Для локализации очага возгорания личному составу предстояло подняться на 15 этаж в полной боевой экипировке. Дополнительная сложность заключалась в необходимости проложить магистральную линию для подачи воды на большую высоту.
Пожар оперативно был потушено. Огонь повредил деревянную опалубку на площади 50 квадратных метров. Погибших и пострадавших нетговорится в сообщении
Причина возгорания выясняется.