В Крыму по делу о гибели дорожного рабочего будут судить машиниста стройтехники

Предполагаемого виновника гибели дорожного рабочего будут судить в Крыму В Крыму по делу о гибели дорожного рабочего будут судить машиниста стройтехники

Москва5 июн Вести.В Крыму по делу о гибели дорожного рабочего в Алуште будут судить машиниста строительной техники. Как сообщает ГСУ СК России по республике и городу Севастополю, ему вменяется нарушение правил безопасности.

Установлено, что 20 декабря 2025 года 24-летний машинист, управляя экскаватором на строительном объекте в с. Изобильное, не убедился в безопасности маневра при движении задним ходом и совершил наезд на дорожного рабочего… Мужчина получил многочисленные травмы, которых скончался в медучреждении говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Отмечается, что расследование завершено, материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.