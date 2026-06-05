Москва5 июнВести.В Крыму по делу о гибели дорожного рабочего в Алуште будут судить машиниста строительной техники. Как сообщает ГСУ СК России по республике и городу Севастополю, ему вменяется нарушение правил безопасности.
Установлено, что 20 декабря 2025 года 24-летний машинист, управляя экскаватором на строительном объекте в с. Изобильное, не убедился в безопасности маневра при движении задним ходом и совершил наезд на дорожного рабочего… Мужчина получил многочисленные травмы, которых скончался в медучрежденииговорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
Отмечается, что расследование завершено, материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.