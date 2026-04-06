Для ударов по инфраструктуре ДНР ВСУ применили "графитовые бомбы"

При атаке на инфраструктуру ДНР ВСУ использовали "графитовые бомбы"

Москва6 апр Вести.При атаке на энергообъекты Донецкой Народной Республики ВСУ использовали "графитовые бомбы". Об этом сообщили в Штабе обороны ДНР.

Противник атаковал критическую инфраструктуру региона вечером 5 апреля, в воскресенье. Отмечается, что была применена тактика комбинированного налета.

Украинские террористы применили "графитовые бомбы" по энергетической инфраструктуре ДНР… Которые, разрываясь в воздухе, выбрасывают тонкие графитовые нити, приводящие к замыканиям ЛЭП говорится в Telegram-канале ведомства

Отмечается, что 10 вражеских БПЛА были подавлены системой радиоэлектронной борьбы "Купол Донбасса", еще 6 украинских дронов уничтожены силами сводных огневых групп.

После атаки боевиков электричество пропало почти у 500 тысяч жителей республики.