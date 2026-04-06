Москва6 апрВести.При атаке на энергообъекты Донецкой Народной Республики ВСУ использовали "графитовые бомбы". Об этом сообщили в Штабе обороны ДНР.
Противник атаковал критическую инфраструктуру региона вечером 5 апреля, в воскресенье. Отмечается, что была применена тактика комбинированного налета.
Украинские террористы применили "графитовые бомбы" по энергетической инфраструктуре ДНР… Которые, разрываясь в воздухе, выбрасывают тонкие графитовые нити, приводящие к замыканиям ЛЭПговорится в Telegram-канале ведомства
Отмечается, что 10 вражеских БПЛА были подавлены системой радиоэлектронной борьбы "Купол Донбасса", еще 6 украинских дронов уничтожены силами сводных огневых групп.
После атаки боевиков электричество пропало почти у 500 тысяч жителей республики.