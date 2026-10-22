Москва22 октВести.В Брянской области в результате атаки украинского беспилотника ранения получил гражданин Белоруссии, передает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу МИД.
Дрон атаковал фуру рано утром 22 октября, в четверг, на территории Жуковского района.
В результате попадания БПЛА в фуру пострадал гражданин Республики Беларусь… Мужчина госпитализирован в травматологическое отделение Жуковской межрайонной больницыговорится в сообщении агентства в мессенджере МАХ
Отмечается, что угрозы для жизни раненого нет.