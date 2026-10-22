Гражданин Белоруссии ранен при ударе украинского БПЛА по фуре в Брянской области

При атаке ВСУ в Брянской области пострадал гражданин Белоруссии Гражданин Белоруссии ранен при ударе украинского БПЛА по фуре в Брянской области

Москва22 окт Вести.В Брянской области в результате атаки украинского беспилотника ранения получил гражданин Белоруссии, передает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу МИД.

Дрон атаковал фуру рано утром 22 октября, в четверг, на территории Жуковского района.

В результате попадания БПЛА в фуру пострадал гражданин Республики Беларусь… Мужчина госпитализирован в травматологическое отделение Жуковской межрайонной больницы говорится в сообщении агентства в мессенджере МАХ

Отмечается, что угрозы для жизни раненого нет.