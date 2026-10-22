Москва22 октВести.Еще один гражданин Республики Беларусь получил ранения в результате атак украинских беспилотников на Брянскую область. Об этом сообщил губернатор региона Егор Ковальчук.
Ранее в этот день в поселке Цветники Жуковского района украинский дрон атаковал стоянку большегрузов — пострадал водитель фуры, гражданин Республики Беларусь.
Около села Деменка Новозыбковского городского округа в результате взрыва беспилотника ранен водитель грузового автомобиля (гражданин Республики Беларусь. — Ред.). Медики оказали пострадавшему необходимую помощьнаписал Ковальчук в своем канале в мессенджере МАХ
Мужчине назначено амбулаторное лечение.