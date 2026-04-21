Приговор отставному судье Тришкину, стрелявшему в таксиста, оставили в силе Суд в Москве утвердил приговор судье в отставке Тришкину, стрелявшему в таксиста

Москва21 апр Вести.Московский областной суд оставил в силе приговор судье в отставке Альберту Тришкину, получившему условный срок после конфликта с таксистом. Было установлено, что фигурант выстрелил в оппонента из травматического пистолета, чем нанес вред его здоровью средней тяжести, сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

Тришкин А.В. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пп. "д", "з" ч. 2 ст. 112 УК РФ, и ему назначено наказание в виде лишения свободы на 2 года, на основании ст. 73 УК РФ условно… Апелляционная инстанция Московского областного суда оставила приговор суда первой инстанции без изменения говорится в Telegram-канале инстанции

Преступление произошло 10 августа 2024 года. Согласно выводам суда, Тришкин выстрелил в ногу таксисту, действуя из хулиганских побуждений.

Сам фигурант не отрицал фактические обстоятельства дела, извинился перед пострадавшим и предложил компенсацию, на которую тот сначала согласился, но позже потребовал куда большую сумму.