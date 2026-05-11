Москва11 мая Вести.В этом году казахстанские власти продали несколько профессиональных футбольных клубов на онлайн-аукционах. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на свой анализ данных торгов.

Согласно этой информации, за наиболее низкую цену был продан "Туран", который в 2025 году вылетел из премьер-лиги. Клуб ушел с молотка за 1,1 млн тенге (около 176 тысяч рублей) со второй попытки, стартовая цена была снижена на 30%. Казахстанская инвестиционная компания Ordabasy Group заявила, что стала победителем торгов.

В феврале стало известно, что "Туран" выставлен на аукцион владельцем - Управлением физкультуры и спорта Туркестанской области, - начальная цена составляла 1,05 млн тенге (около 168 тысяч рублей).

А самым дорогим ушедшим с молотка клубом в 2026 году стал "Актобе", в прошлом году завоевавший пятое место в турнирной таблице премьер-лиги. 100% его акций приобрели за 364 млн тенге (свыше 58 млн рублей). По заявлению клуба, покупателем стала строительная компания Qazaq Stroy Properties.

В материале агентства упоминается и продажа клуба "Атырау", который в 2025-м был на грани вылета из премьер-лиги, разместившись на 13-м месте в таблице. Клуб был продан за 77 млн тенге (около 12 млн рублей). Покупателем, по информации администрации региона, стала компания Caspian Football Group.